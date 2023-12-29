Polonya hava sahasına tanımlanamayan bir nesne girdi, NATO teyakkuz halinde

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemi radarlarının, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini tespit ettiği kaydedildi.

Radara giren cismin sinyalinin daha sonra kaybolduğu ifade edilen açıklamada, cismi bulmak için arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Başbakan Donald Tusk'ın konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı Władyslaw Kosiniak-Kamysz, ordu komutanları ve ulusal güvenlik organlarını toplantıya çağırdığı aktarıldı.

"NATO, teyakkuz halindedir"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

NATO'nun müttefiki Polonya ile dayanışma ve temas içerisinde olduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO, teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın bugün ülkesine düzenlediği yoğun insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarında kritik öneme sahip altyapıyı, sanayi ve askeri tesisleri hedef aldığını bildirmişti.

"Tanımlanamayan nesne Rus füzesi" iddiası

Polonya haber ajansı PAP'a göre, Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, hava sahasına giren tanımlanamayan nesnenin Rusya'ya ait füze olduğunu iddia etti.

Kukula, "Bir Rus füzesi, Polonya hava sahasına girdi ve çıktı. Elimizde buna ilişkin radar teyidi var." ifadesini kullanarak, füzenin Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında fırlatılanlardan biri olduğunu ileri sürdü.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanı Maciej Klisz de füzenin, hava sahasının yaklaşık 40 kilometre içinde 3 dakikadan daha az uçtuğunu açıkladı.