Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2025 15:24

Ukrayna: Rusya'nın askeri eğitim merkezine saldırısında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın bir askeri eğitim merkezine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna: Rusya'nın askeri eğitim merkezine saldırısında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu bu gece ülkeye 4 balistik füze ve 48 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı.

Hava savunma kuvvetlerince 36 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, 3 füze ve 12 İHA'nın 7 ayrı noktaya isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna Ordusu Kara Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada ise Rus güçlerinin 1 askeri eğitim sahasına hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu saldırının Kara Kuvvetleri komutanlığına bağlı bir askeri eğitim merkezine yönelik gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Bakan Kurum: Balıkesir'de 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğu tespit edildi
15:32
53 derecelik sıcak kenti boşalttı
14:53
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı 13-15 Ağustos'ta
14:34
THY’den Çin’e ilave seferler: Haftada 31 sefer
14:31
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
14:10
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
Adıyaman binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla keşfedilmeyi bekliyor
Adıyaman binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla keşfedilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ