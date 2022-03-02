Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 7'nci güne girildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası taraflar çözüm arıyor. Rus ve Ukraynalı heyetlerin müzakerelerinin ikinci turunun bugün yapılması planlanıyordu.

Rus haber ajansı TASS'a göre, bugün yapılması planlanan Ukrayna-Rusya müzakereleri ertelendi.

Müzakerelerde sinyal var, istenilen sonuç yok

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rus ve Ukrayna heyetleri müzakere için pazartesi günü ilk kez bir araya geldi.

İlk müzakareden sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yapmıştı.

Zelenskiy, müzakereler konusunda, “Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık.” dedi.

Kremlin: Müzakere sonuçlarını değerlendirmek için henüz çok erken

Kremlin'den "Ukrayna ile müzakerelerin değerlendirilmesi için henüz çok erken. Ukrayna ile görüşmeler sonrası analiz yapmalı bakış açısını değerlendirmeliyiz." açıklaması geldi.