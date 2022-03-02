Rusya’ya yaptırımlar dünyaca ünlü Rus milyarderleri zora soktu.

Bunlardan en tanınmışı olan Abramoviç, İngiltere’de istenmeyen kişiler arasında başı çekiyor.

Roman Abramoviç’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları var.

Milyarder Avam kamarasının konusu oldu.

İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç'in 200 milyon sterlinlik Londra mülk portföyünü sattığını iddia etti.

Abromoviç ile ilgili belgelerin, bir Kensington malikanesi de dahil olmak üzere Londra'daki 200 milyon sterlinlik mülk portföyünde hızlı bir satış yapmaya çalıştığını gösterdiği belirtildi.

Avam Kamarası'nda konuşan Bryant, "Abramovich, cezalandırılmaktan korkuyor” dedi.

Bryant, Abramovich'i resmi olarak hedef almanın gecikmesinin, milyarderin 'biz ona onay verene kadar her şeyi satmış olacağı' anlamına gelebileceğinden 'endişe' duyduğunu da sözlerine ekledi.

Chelsea'yi de satmaya çalışıyor

Rus milyarderin Chelsea FC'nin satışını yapmaya çalıştığı da ebilrtiliyor.

12 milyar sterlin değerinde serveti olduğu söylenen 55 yaşındaki milyarder Rus kuvvetlerinin Ukrayna’ya saldırısı sonrasında takımı devretme niyetini açıklamıştı.

The Telegraph'ın haberine göre en az üç taraf batı Londra kulübünü satın almakla ilgileniyor.

Abramoviç Rus vatandaşı olmanın yanı sıra İsrail ve Portekiz vatandaşlığına sahip.

Yaptırım çağrılarıyla karşı karşıya kalan Chelsea FC sahibi ve iş adamı,Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine yardımcı olmak için Pazartesi günü Belarus’a uçmuştu.

Nerede olduğu bilinmiyor

Pazartesi günü Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde beklenmedik bir arabulucu olarak yardımcı olmak için Beyaz Rusya'da olduğu bildirildikten sonra nerede olduğu bilinmiyor.

Evraz hisselerini işgalden önce sattı mı?

Roman Abramovich, malzemeleri Rus tankları yapmak için kullanılan Rus çelik üreticisi Evraz firmasında büyük bir hisseye sahip.

Analistler, Chelsea sahibinin Rus çelik üretim devi Evraz'daki hisselerini Vladimir Putin'in Ukrayna işgali emrini vermesinden sekiz gün önce, 16 Şubat'ta bir offshore şirketinden doğrudan kendisine devrettiğini iddia ediyor.

Varşova Enstitüsü'ndeki Avrasya Programı direktörü Grzegorz Kuczynski, yüzde 28.64'lük hissenin Virgin Adaları'na kayıtlı Greenleas International Holdings Ltd'den bildirilmesinin hisselerin satılmasını kolaylaştırabileceğini vurguladı.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırmasından bu yana hisselerin değeri düştü.

Abramoviç'in Ukrayna'da ticari çıkarları olduğu ve uzun bir savaşı göze alamayacağı da belirtiliyor.



