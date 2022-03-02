Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy: Savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yeni bir videomesaj yayınladı.
Zelenskiy, "Rusya bombalar, saldırılar ve füzelerle Ukrayna'yı kazanamaz." diyerek, savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Ukrayna'nın AB başvurusuna destek isteyen Zelenskiy, tarafsız kalmanın zamanı olmadığının altını çizdi.
Etiketler: Kiev Moskova Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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