Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Rus kuvvetleri bugün Harkiv’e acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur.

Bu saldırı insanların kasten hedef alındığını ortaya koyuyor. Rusya nereye saldırdığını biliyor.

Harkiv’e yönelik bombardımanın ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölgeyi düşünmenin zamanı geldi.

(Rusya ile müzakereye ilişkin) şu ana kadar istediğimiz sonucu alamadık. Ukrayna heyeti döndüğünde ikinci aşamaya nasıl geçeceğimize karar vereceğiz.

Rusya 5 günde 56 roket saldırısı düzenledi, 113 seyir füzesi gönderdi

Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK daimi üyesi olmaması gerekir.

Rusya İskender füzesi attı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından sirenler çalmaya başladı. Brovary bölgesinde askeri radar iletişim merkezi vuruldu. 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ukrayna hava savunma sistemleri saldırıya karşılık vermeye başladı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko telegram hesabından yaptığı açıklamada “Kiev’e İskender Balistik Roketi atıldı. Vurulan yeri ve sivillerin durumu için inceleme sürüyor” dedi.

Dün de başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmuştu.

Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri devreye girmişti.