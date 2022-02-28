Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından sirenler çalmaya başladı. Brovary bölgesinde askeri radar iletişim merkezi vuruldu. 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ukrayna hava savunma sistemleri saldırıya karşılık vermeye başladı.

Ukrayna'da hava saldırılarına yönelik füze savunma sistemleri devreye girdi. pic.twitter.com/X6nLC4lR4B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2022

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko telegram hesabından yaptığı açıklamada “Kiev’e İskender Balistik Roketi atıldı. Vurulan yeri ve sivillerin durumu için inceleme sürüyor” dedi.

Dün de başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmuştu.

Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri devreye girmişti.