Odesa bölgesel askeri yönetim sözcüsü Serhiy Bratchuk, Rusya'nın limanları bloke ederek "dünyada bir gıda krizi yarattığını" ve gıda krizinden Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu söyledi.

Ukrayna'nın Karadeniz limanları, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana, hayati önemdeki tahıl ihracatını askıya alarak kapatıldı. Yetkililer, şu anda ülkede 20 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını söylüyorlar.

BM, Ukrayna'nın ihracatının savaş öncesi seviyelere geri getirilmemesi durumunda bazı ülkelerin uzun vadeli kıtlıklarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Rusya, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında gıda sevkiyatları için Karadeniz üzerinden bir koridor açmayı teklif etti.

BBC, bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı.