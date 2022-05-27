Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:22Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Ukrayna: Rusya Karadeniz'e 500 mayın yerleştirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna limanlarından mal ihraç etmeyi imkansız hale getiren 400 ila 500 eski Sovyet mayınını dağıttığını iddia ediyor.
Odesa bölgesel askeri yönetim sözcüsü Serhiy Bratchuk, Rusya'nın limanları bloke ederek "dünyada bir gıda krizi yarattığını" ve gıda krizinden Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu söyledi.
Ukrayna'nın Karadeniz limanları, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana, hayati önemdeki tahıl ihracatını askıya alarak kapatıldı. Yetkililer, şu anda ülkede 20 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını söylüyorlar.
BM, Ukrayna'nın ihracatının savaş öncesi seviyelere geri getirilmemesi durumunda bazı ülkelerin uzun vadeli kıtlıklarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Rusya, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında gıda sevkiyatları için Karadeniz üzerinden bir koridor açmayı teklif etti.
BBC, bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı.
Etiketler: Ukrayna Rusya Birleşmiş Milletler
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