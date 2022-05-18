Son yüzyılda yoksul ülkeleri etkileyen gıda güvenliği, küresel çapta krize dönüşmek üzere...

Yıllardır çözülemeyen gıda krizi Ukrayna- Rusya savaşı ile giderek derinleşiyor.



Enerji fiyatıyla birlikte gıda fiyatındaki artış ve tedarik zincirindeki aksamalar, gıda güvenliği konusunun masaya yatırılması gerekliliğini doğurdu.

Gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme insanoğlunun 21'inci yüzyıldaki en büyük sorunlarının başında geliyor. COVID- 19 salgını, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve dünya ekonomisindeki yavaşlama asıl sebepler. Birleşmiş Milletler, 2030'da sıfır açlık hedefine ulaşmaktan oldukça uzak. BM verilerine göre şu an 700 milyon insan aç ve bu rakamın 2030'da 840 milyon kişiye çıkması öngörülüyor.

BMGK çatısı altında toplantı düzenlenecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı oturumu ile krizin önüne geçmenin yolları aranıyor.



Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın etkileri, ekonomi boyutuyla küresel çapta yayılıyor.



Dünyanın en önemli gıda tedarikçilerinden Ukrayna... buğday, arpa, mısır, ayçiçek yağı, soya fasulyesi, kümes hayvanı ihracatında ilk 10 ülke arasında yer alıyor.



Ukrayna'nın ihracatının yüzde 70'inin taşındığı Odessa ve Mariupol şehirleri, Rusya bombardımanı sebebiyle abluka altında...



Hindistan'ın da buğday ihracatını durdurmasıyla, Avrupa'da fiyatlar hızla yükseldi.

Afrika ve Ortadoğu ülkeleri savunmasız



ABD'de Nature dergisinde yayımlanan 10 farklı ülkeden uzmanın araştırmasına göre, küresel gıda arzında dalgalı etkiler yaşanması bekleniyor. Özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin savunmasız olduğu ifade ediliyor.



Gıda, gübre ve akaryakıtta rekor artış ve kesintiler sebebiyle, küresel çapta yetersiz beslenen insan sayısının artması öngörülüyor.



Son olarak Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 2022 yılında, 323 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyacağını açıklamıştı.