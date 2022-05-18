Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman kasabasında kedilere dışarı çıkma yasağı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’nın güneybatısındaki Walldorf kasabasında, nadir kuşları korumak için kedilerin dışarı çıkması yasaklandı.
Yetkililer, nadir görülen tepeli tarla kuşunu üreme mevsimi boyunca korumak için, kedi sahiplerinden kedilerini ağustos sonuna kadar evde tutmalarını istedi.
Independent'in haberine göre, karar, yuvasını yerde yapan ve bu nedenle kediler için kolay bir av haline gelen tepeli tarla kuşunu korumaya yardımcı olmak için tasarlandı.
Karar, kasabanın güney kesimindeki tüm kediler için geçerli olacak ve 3 yıl boyunca tekrarlanacak.
Etiketler: Almanya
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