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Dünya
AA 31.10.2024 11:39

Ukrayna: Rusya Harkiv'de apartmana saldırıdı 1 çocuk öldü, 34 kişi yaralandı

Rusya'nın Harkiv'e saldırısında bir apartmana hassas güdümlü bomba isabet etmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna: Rusya Harkiv'de apartmana saldırıdı 1 çocuk öldü, 34 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Harkiv'deki 9 katlı apartmanı hassas güdümlü bombayla vurduğunu belirtti.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar olduğunu aktaran Zelenskiy, "Enkaz altında insanlar olabilir. Tüm servisler olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'deki apartmana saldırısında 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sinegubov, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rusya'nın gece 8 adet Х-59/69 model füze, 2 İskender-M balistik füze ve 43 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna savunma kuvvetlerinin hava muharebesi sonucunda, 17 İHA ve 2 adet Х-59/69 model güdümlü füzenin vurulduğu ifade edildi.

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