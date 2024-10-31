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Dünya
AA 31.10.2024 11:25

Kanada, Hindistan'ı ilk kez "siber tehdit" olarak tanımladı

Kanada'da yabancı kişilerin bilgisayar ağlarına sızmasını engellemekle görevli siber savunma ajansı, yayımladığı raporda Hindistan'ı ilk kez "siber tehdit" olarak tanımladı.

Kanada, Hindistan'ı ilk kez "siber tehdit" olarak tanımladı
[Fotograf: Reuters]

Kanada Siber Güvenlik Merkezi, ülkedeki kurum ve vatandaşların karşı karşıya olduğu "siber tehditleri" ele alan "Ulusal Siber Tehdit Değerlendirmesi (NCTA)" isimli raporunu yayımladı.

Hindistan'ın ilk kez "siber tehdit" olarak tanımlandığı raporda, Hindistan'ın Kanada hükümeti ağlarına casusluk amacıyla siber faaliyetler yürüttüğü iddia edildi.

Her iki yılda bir yayımlanan raporda, Hindistan ve Kanada arasındaki ilişki bozulmaya devam ettikçe Hindistan'ın siber tehditlerinin artmasının beklendiği vurgulandı.

Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya'nın da Kanada'ya karşı "siber tehditlerde" bulunduğu belirtilen raporda, Çin'in siber saldırılarının "rakipsiz" olduğu ve Kanada'nın siber güvenliğine yönelik "en büyük tehdit" olarak görüldüğü aktarıldı.

Raporda, Çin'in siber saldırılarıyla ekonomik ve askeri alanlarda avantaj sağlayacak bilgileri toplamayı hedeflediği vurgulandı.

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