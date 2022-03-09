Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıklarına işaret edildi.

"Ukrayna'daki operasyon planlandığı gibi devam ediyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın "Ukrayna özel operasyonunun" planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Zaharova, buradaki krizin ABD ve NATO'nun sorumluluğunda olduğunu belirtti.