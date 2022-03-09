Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus ordusu Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıklarına işaret edildi.
"Ukrayna'daki operasyon planlandığı gibi devam ediyor"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın "Ukrayna özel operasyonunun" planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.
Zaharova, buradaki krizin ABD ve NATO'nun sorumluluğunda olduğunu belirtti.
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