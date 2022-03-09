Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık güvenlik ve yardım fonu
[Fotoğraf:Reuters]
ABD Kongresi yetkilileri Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık insani yardım ve güvenlik fonu için uzlaştı.
ABD kongre liderleri, 2022 mali yılı için federal hükümeti finanse etmek için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Finansmanın içeriği ile ilgili detaylar paylaşıldı.
Detaylar arasında Ukrayna için 13,6 milyar dolarlık güvenlik ve insani yardım ve 15.6 milyar dolarlık fon ile COVID-19 ile mücadelenin sürdürülmesi yer alıyor.
Rusya ve diğer aktörler tarafından yapılabilecek siber saldırılara karşı da yeni siber güvenlik tedbirleri için fon ayrılacak.
Etiketler: ABD
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