ABD kongre liderleri, 2022 mali yılı için federal hükümeti finanse etmek için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Finansmanın içeriği ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Detaylar arasında Ukrayna için 13,6 milyar dolarlık güvenlik ve insani yardım ve 15.6 milyar dolarlık fon ile COVID-19 ile mücadelenin sürdürülmesi yer alıyor.

Rusya ve diğer aktörler tarafından yapılabilecek siber saldırılara karşı da yeni siber güvenlik tedbirleri için fon ayrılacak.