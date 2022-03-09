Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 14'üncü gününde konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Operasyonun" sürdüğünü belirten Zaharova, buradaki krizin ABD ve NATO'nun sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Sivil halkın insani koridorlardan Rusya'ya geçmek istediğini ancak Ukraynalı milliyetçilerin buna izin vermediğini kaydeden sözcü, "Rusya'nın operasyonu sivilleri hedef almamaktadır. Rusya buna dikkat ediyor." dedi.

Lavrov'un Türkiye ziyareti

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye ziyaretine ilişkin, "Lavrov, Türk Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine Türkiye'ye gitti. Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu platformunda Türk ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüşecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "biyolojik programı"

ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik programına açıklama getirmesi gerektiğini belirten Zaharova, "Ukrayna'daki laboratuvarlardaki biyolojik programlar barışçıl amaçlar taşımamaktadır. Bu program, ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Elimizde bunlara dair doneler mevcut." dedi.