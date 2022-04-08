Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Luhansk'ta Rus güçler birkaç kilometre geriye atıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Luhansk bölgesinde Rus güçlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısı ile birkaç kilometre geriye atıldığı, Çernihiv bölgesinde ise Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyuruldu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Luhansk'ta askerlerimiz başarılı karşı saldırı gerçekleştirdi ve düşman güçleri birkaç kilometre geriye atıldı. Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyü Rus işgalcilerden kurtarıldı" bilgileri yer aldı.
Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de duyuruldu.
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