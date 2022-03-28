Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus güçlerince kuşatılmasının 27'nci gününde aralarında 210 çocuğun bulunduğu toplam 5 bin Mariupollunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Boyçenko, kuşatma öncesi 140 bin, kuşatma sonrası ise 150 bin kişinin şehri terk ettiğini belirterek şu anda Mariupol'de yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu söyledi.

Şehirdeki apartmanların ve evlerin yaklaşık yüzde 90'ının bombardımanlarda zarar gördüğünü vurgulayan Boyçenko, şehirdeki 7 hastane, 3 poliklinik, 3 doğumevi, 7 üniversite, 57 okul, 70 kreş, 2 fabrika ve limanın da zarar gördüğünü belirtti.