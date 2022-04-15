Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 900'ü geçtiğini açıkladı.
Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde 900'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini duyurdu.
En fazla sivil kaybın Buça'da yaşandığını belirten Nebitov, bu şehirde 350'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini söyledi.
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