Ukrayna'nın doğusunda yer alan sanayi kenti Severodonetsk, bir süredir Rusya'nın hedefinde. Kiev'den yapılan açıklamaya göre, kentin yaklaşık yüzde 80'i Rusya'nın kontrolünde.

Rus ordusu, Severodonetsk'in tamamını ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Azot kimya fabrikasında bulunan Ukrayna güçlerine "teslim ol" çağrısı yaptı. Yarına kadar süre tanıdı.Fabrikadaki sığınaklarda bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağı da duyuruldu.

Sığınaklarda 500 sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'nın diğer bölgeleri de Rus güçlerin saldırısı altında.

Rusya'nın saldırıları sürüyor

Lısıçansk'ta Ukraynalı 2 gazeteci ateş altında kaldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Moskova, Çernihiv bölgesinde de bir mühimmat deposunun Kalibr füzeleri ile vurulduğunu açıkladı.



Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı ile bir Mi-24 helikopterin düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya'nın kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

32 bin 500 Rus askerin öldürüldüğü, bin 434 tank, 213 uçak ve 179 helikopterin imha edildiği açıklandı.