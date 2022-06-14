Batı Balkanlar'dan AB'ye göç oranı arttı
Batı Balkanlar üzerinden AB ülkelerine giren yasa dışı göçmen sayısı neredeyse üç katı arttı. Avrupa Birliği verilerine göre, 2022 yılının ilk beş ayında bu rota üzerinden 40 bin 675 yasadışı sınır geçişi görüldü.
Batı Balkanlar, Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göçte bir numaralı rota konumunda.
Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Teşkilatı Frontex, son verileri paylaştı. Buna göre, 2022’nin ilk beş ayında Batı Balkanlar üzerinden AB'ye yasa dışı giriş yapan göçmenlerin sayısı 40 bin 675 oldu.
Sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. Frontex, bu göçmenlerin büyük bir kısmını Suriyeli ve Afganların oluşturduğunu duyurdu. Çoğunun da bir süre Batı Balkan ülkelerinde yaşadıkları tespit edildi.
Ukraynalılar verilere dahil edilmedi
Verilere göre, AB ülkelerine tüm rotalar üzerinden toplamda 86 bin 420 göçmen kaçak yollarla girdi. Ukrayna savaşından kaçanlar ise buna dahil edilmedi.
Frontex'e göre savaşın başından bu yana Ukrayna ve Moldova'dan yaklaşık 5 buçuk milyon Ukrayna vatandaşı AB'ye giriş yaptı.
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