Batı Balkanlar, Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göçte bir numaralı rota konumunda.



Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Teşkilatı Frontex, son verileri paylaştı. Buna göre, 2022’nin ilk beş ayında Batı Balkanlar üzerinden AB'ye yasa dışı giriş yapan göçmenlerin sayısı 40 bin 675 oldu.



Sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. Frontex, bu göçmenlerin büyük bir kısmını Suriyeli ve Afganların oluşturduğunu duyurdu. Çoğunun da bir süre Batı Balkan ülkelerinde yaşadıkları tespit edildi.

Ukraynalılar verilere dahil edilmedi



Verilere göre, AB ülkelerine tüm rotalar üzerinden toplamda 86 bin 420 göçmen kaçak yollarla girdi. Ukrayna savaşından kaçanlar ise buna dahil edilmedi.



Frontex'e göre savaşın başından bu yana Ukrayna ve Moldova'dan yaklaşık 5 buçuk milyon Ukrayna vatandaşı AB'ye giriş yaptı.