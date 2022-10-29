Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter'den yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 52 Ukraynalının serbest bırakıldığını duyurdu.

Yermak, "Subaylar, sağlık görevlileri, çavuşlar ve askerlerden oluşan 52 insanımızı serbest bırakmayı başardık" ifadesini kullandı.

50 Rus askeri serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ukrayna ile yapılan esir değişimi kapsamında 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin, Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova’ya ulaştırılacağı aktarıldı.