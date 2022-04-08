Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: İki Rus roketi tren istasyonunu vurdu
Ukrayna iki Rus roketinin Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonunu vurduğunu, ölü ve/veya yaralılar bulunduğunu duyurdu.
Kramatorsk demiryolu Rus askerlerinin sıradaki hedefi oldu.
Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı.
Ukrayna Devlet Demiryolu Şirketi'nden edinilen ilk bilgilere göre Kramatorsk tren istasyonuna saldırıda 30'dan fazla ölü,100'den fazla yaralı bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna
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