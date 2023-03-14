Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Ukrayna güçlerinden 6 ay saklanan Rus askeri tutuklandı
[hk.npu.gov.ua]
Ukrayna, Harkiv'deki terk edilmiş binalarda yaklaşık 6 ay boyunca saklandığı belirtilen bir Rus askerinin yakalandığını duyurdu.
Söz konusu 42 yaşındaki asker, polis ekiplerinin Kupiansk-Vuzlovyi bölgesindeki köylerde devriye gezdiği sırada gözaltına alındı.
Askerin 27. Rus Müstakil Muhafızlar Motorlu Tüfek Tugayı'ndan olduğu açıklandı.
Ukrayna polisinin konuya ilişkin açıklamasında, "Tutuklu, Kupiansk bölgesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılmasından bu yana saklandığını iddia etti." ifadesi kullanıldı.
Sivil kıyafetle fotoğrafı paylaşılan adamın 6 ay boyunca nasıl saklandığı henüz bilinmiyor.
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