Söz konusu 42 yaşındaki asker, polis ekiplerinin Kupiansk-Vuzlovyi bölgesindeki köylerde devriye gezdiği sırada gözaltına alındı.

Askerin 27. Rus Müstakil Muhafızlar Motorlu Tüfek Tugayı'ndan olduğu açıklandı.

Ukrayna polisinin konuya ilişkin açıklamasında, "Tutuklu, Kupiansk bölgesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılmasından bu yana saklandığını iddia etti." ifadesi kullanıldı.

Sivil kıyafetle fotoğrafı paylaşılan adamın 6 ay boyunca nasıl saklandığı henüz bilinmiyor.