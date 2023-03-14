Obrador, ABD'nin Meksika'ya yönelik seyahat uyarısının sorulması üzerine, "Bu paranoya neden?" ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı, "Meksika ABD'den daha güvenli ve Meksika'da güvenli bir şekilde seyahat etmek sorun değil." dedi.

Geçen hafta 4 ABD'li, Meksika sınırını geçtikten kısa bir süre sonra kaçırılmış; bu kişilerden 2'si öldürülmüş, 2'si ise yara almadan serbest kalmıştı.

ABD'li yetkililer, gelişmelerin ardından bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı.