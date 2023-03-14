Yetkililer çok sayıda araç, ev ve iş yerinde hasar meydana geldiğini açıkladı.

Devrilen ağaçlar bazı yolları trafiğe kapatırken, elektrik hatlarına da zarar verdi.

Yetkililer şiddetli rüzgar nedeniyle Mexico City’de "sarı alarm" verirken, itfaiye ve sivil savunma ekipleri mağdur olan vatandaşlara yardım etmek ve devrilen ağaçları kaldırmak için şehrin birçok noktasında çalışma başlattı.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), başkenti etkisi altına alan şiddetli rüzgarın bölgede etkili olan nemli hava ile kuzeyden gelen soğuk hava cephesinin karşılaşması sonucu meydana geldiğini ifade etti.