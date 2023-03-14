Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 07:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi: 5 yaralı
Meksika’nın başkenti Mexico City’de etkili olan şiddetli rüzgarın 66 ağacı devirmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yetkililer çok sayıda araç, ev ve iş yerinde hasar meydana geldiğini açıkladı.
Devrilen ağaçlar bazı yolları trafiğe kapatırken, elektrik hatlarına da zarar verdi.
Yetkililer şiddetli rüzgar nedeniyle Mexico City’de "sarı alarm" verirken, itfaiye ve sivil savunma ekipleri mağdur olan vatandaşlara yardım etmek ve devrilen ağaçları kaldırmak için şehrin birçok noktasında çalışma başlattı.
Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), başkenti etkisi altına alan şiddetli rüzgarın bölgede etkili olan nemli hava ile kuzeyden gelen soğuk hava cephesinin karşılaşması sonucu meydana geldiğini ifade etti.
Etiketler: Meksika
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