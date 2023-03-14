Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 08:14Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İtalya göçmen sayısının artışında Rus paralı asker grubu Wagner'i suçladı
[Fotograf: Reuters]
İtalyan hükümeti, Rus paralı asker grubu Wagner'in, Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin artışının arkasında olduğu öne sürdü.
İtalyan hükümeti, Wagner grubunun söz konusu operasyonları, Moskova'nın Ukrayna'yı destekleyen ülkelere misilleme yapma planı kapsamında gerçekleştirdiğini iddia etti.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, konuya ilişkin açıklamasında, bunun bir "hibrit savaş stratejisi" olduğuna dikkat çekti.
Wagner yöneticisi Yevgeny Prigozhin ise, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Göçmen krizine ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok, bununla ilgilenmiyoruz." ifadesini kullandı.
İtalya İçişleri Bakanlığının rakamlarına göre, bu yıl 20 bine kadar ulaşan göçmen sayısı, geçen yılın aynı döneminde 6 bin 100 civarındaydı. Bu durum, ülkedeki sağcı hükümet üzerine baskı oluşturuyor.
Etiketler: İtalya Rusya Düzensiz Göçmenler
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