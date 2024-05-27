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Dünya
AA 27.05.2024 20:42

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Fransa ülkemize askeri eğitmen gönderecek

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Fransa'nın, askerleri eğitmek üzere Ukrayna'ya eğitmen göndereceğini belirterek, bu girişimi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Fransa ülkemize askeri eğitmen gönderecek
[Fotograf: AA]

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile birlikte Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Fransa'nın Ukrayna'ya askerleri eğitmen göndereceğini ve bu girişimi memnuniyetle karşıladığını belirten Sırskiy, "İlk Fransız eğitmenlerin eğitim merkezlerimizi ziyaret ederek altyapı ve personel hakkında bilgi almalarını sağlayacak belgeleri imzaladım. Fransa'nın kararlılığının diğer ortakları da bu iddialı projeye katılmaya teşvik edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Bakan Lecornu'ya ve Fransa halkına askeri ve mali desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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