Bir süredir yurt dışında olan ve hakkında "vatana ihanet" ve "teröristlere yardım" suçlamalarından gözaltı kararı bulunan Petro Poroşenko, bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e döndü.

Duruşma devam ederken kefalet talebi

Ülkeye dönmesinin ardından mahkemeye çıkarılan Poroşenko’nun yargılanma süreci hala devam ederken savcılık Poroşenko için 35 milyon dolar kefalet istedi.

Peçerska Mahkemesi, Poroşenko için 35 milyon dolar kefaletle birlikte Kiev’den ayrılmaması, pasaportunu teslim etmesi, elektronik kelepçe takması ve ilk talepte sorgu veya mahkemeye gelmesi konusunda karar verdiği duyuruldu.

Ayrılıkçılara maddi destek sağladı iddiası

Poroşenko için gözaltı kararı çıkartan ve yargılama sürecini yürüten Peçerska Mahkemesi, Poroşenko’nun Donbas Bölgesi’ndeki ayrılıkçılara ilişkisi olduğunu ve onlara maddi destek sağladığını öne sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Poroşenko, destekçileri ise mahkeme devam ederken, bina dışına kurulan barkovizyondan duruşmayı canlı olarak izledi.