Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sudan'da sivil yönetim yanlısı gösterilerde yine kan aktı
[Fotoğraf: AA]
Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi. Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'ın başkenti Hartum'da darbe karşıtı göstericiler bir kez daha sokaklara döküldü.
Güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti. Açılan ateş sonucu en az 7 gösterici yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı.
Can kaybının artabileceği düşünülüyor.
25 Ekim'den bu yana darbe karşıtı gösterilerde en az 71 kişi hayatını kaybetti.
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