Sudan'ın başkenti Hartum'da darbe karşıtı göstericiler bir kez daha sokaklara döküldü.

Güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti. Açılan ateş sonucu en az 7 gösterici yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Can kaybının artabileceği düşünülüyor.

25 Ekim'den bu yana darbe karşıtı gösterilerde en az 71 kişi hayatını kaybetti.