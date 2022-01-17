Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Afrika Boynuzu bölgesinde milyonlarca kişinin şiddetli kuraklık ile mücadele ettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durum Direktörü Rein Paulsen, Etiyopya, Somali ve Kenya'daki kuraklığın uzun süredir devam ettiğine dikkati çekti.
Paulsen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki şiddetli kuraklığa acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Açlık krizinin yaşanabileceği uyarısı yapan Paulsen, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
138 milyon dolar yardım gerekiyor
Paulsen, Kenya, Etiyopya ve Somali'deki kuraklıktan etkilenen 25 milyon kişi için 138 milyon dolarlık yardım gerektiğini söyledi.
Afrika Boynuzu ülkeleri 2019'da çöl çekirgelerinin tarım arazilerini istila etmesi nedeniyle gıda krizi ile karşı karşıya kalmıştı.
Etiketler: Afrika Birleşmiş Milletler Etiyopya Kuraklık Somali
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