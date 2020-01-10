İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna yolcu uçağının İran tarafından atılan füzeyle düşürüldüğü iddiası dünya gündemindeki yerini koruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu ihtimali göz ardı etmediklerini belirtti. Ancak iddianın henüz doğrulanmadığını söyledi.

Ukrayna yönetimi olaya ilişkin önemli verilerin ABD tarafından kendilerine iletildiğini de duyurdu. Konuya ilişkin bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Stoltenberg, uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş olabileceğini belirtti. Avrupa Birliği ve NATO şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

"Uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmalı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, uluslararası bir soruşturma komisyonunun kurulmasını istediklerini söyledi.

Kara kutuların nerede analiz edileceğine İran'la birlikte karar vereceğiz diyen Pristayko, uçağın füzeyle düşürüldüğünün tespiti halinde sorumlulardan tazminat isteneceğini belirtti. ABD, İngiltere ve Kanada uçağın düşmesinden İran’ın sorumlu olduğu görüşünde.

ABD Başkanı Donald Trump, şüpheleri olduğunu söyledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise İran’ın uçağı yanlışlıkla vurduğunu gösteren kanıtları olduğunu savundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da uçağın füzeyle düşürüldüğü yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi.

"İran’a karşı yürütülen psikolojik bir savaş"

İran, tüm suçlamaları reddediyor. Tahran yönetimi, iddiaları İran’a karşı yürütülen psikolojik bir savaş olarak nitelendirdi.

İran Sivil Havacılık Kurumu "Uçağın bir füze ile düşürülmediği kesin" açıklaması yaptı, İran uçağın kara kutularının görüntülerini de yayınladı.

Kara kuruların zarar gördüğü ancak kayıtların incelenebilir durumda olduğu belirtildi. Düşen uçağın motorunun üreticileri arasında yer alan Fransa, İran'ın çağrısının ardından soruşturmaya dahil olacağını açıkladı. Uçağın üreticisi Boeing firması da soruşturmaya çağrıldı.

Kaynak: TRT Haber