Dünya
ABD'den İran'a yeni yaptırımlar10 Ocak 2020 Cuma 18:55 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 19:07
Washington İran'a üretim, tekstil, madencilik dahil pek çok alanda yeni yaptırımlar getiriyor.
ABD Dışişleri ve Hazine bakanları yeni yaptırımları açıklıyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar:
"Washington, İran'a üretim, tekstil, madencilik dahil pek çok alanda yeni yaptırımlar getiriyor.
Elçiliklere saldırı olacağına dair istihbaratlar var. ABD'nin İran'a yaptırımları İran'ın güvenlik sistemini kalbinden vuracaktır.
Yaptırımlar İran'ın terörü finanse kapasitesini düşürmüştür. Daha fazla paraları olsaydı daha fazla finanse edeceklerdi."
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