Pakistan'da camide patlama: 15 ölü10 Ocak 2020 Cuma 18:20 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:18
Pakistan'da bir camide patlama meydana geldi. Patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Patlama, Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde yaşandı. Akşam namazı sırasında bir camiye yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
Patlamada biri üst düzey polis memuru 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır.
Belucistan Eyalet Valiliği Sözcüsü Liyakat Şahvani, saldırının canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, yaklaşık 60 kişinin patlamanın yaşandığı camide akşam namazı kılmak için hazır bulunduğunu anlattı.
Patlamanın namazın başlamasının hemen ardından ilk safta yaşandığını söyleyen görgü tanıkları, bazı kişilerin de izdiham nedeniyle yaralandığını söyledi.
Kaynak: TRT Haber, AA