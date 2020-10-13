Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba TRT Rusça'ya konuştu.

Kuleba, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin çıkarlarını korumasını desteklediklerini ifade etti.

"Türkiye son derece haklı"

Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu ifade eden Dmitro Kuleba, "Sadece bölgesel olarak değil; küresel olarak da böyle. Türkiye kendi ulusal çıkarlarını korumak konusunda son derece haklı. Süreci yakından takip ediyoruz. Tüm taraflar için dengeli bir çözümün bulunacağına inanıyoruz" dedi.

"Kırım işgal altında"

Kuleba, ülkesi ile Rusya arasındaki ilişkileri de değerlendirdi.

"Rusya gibi bir komşunuz varsa bütün senaryolara hazır olmanız gerekir. Ancak Ukrayna için öncelikli olan diplomatik çözümdür. Rusya, işgalci devlet olarak yarım adada olup bitenler için tam sorumluluk taşımaktadır." diyen Kuleba, Kırım'ın işgal altında olduğunu vurguladı.

Kuleba, Rusya ile esir değişimi konusunda müzakerelerin de sürdüğünü söyledi.