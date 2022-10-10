Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Putin çaresiz
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaş alanındaki yenilgileri dolayısıyla çaresiz olduğunu söyledi.
Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu sabahki saldırılarının ardından açıklama yaptı.
Ukraynalı bakan; Putin'in, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle çaresiz durumda olduğunu belirterek, "füze terörüyle" savaşın gidişatını kendi lehine çevirmeye çalıştığını vurguladı.
Bugün sabah saatlerinde başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine Rusya'nın füzeli saldırı gerçekleştirdiği duyurulmuştu.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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