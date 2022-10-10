NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü.

Rusya'nın başkent Kiev diğer şehirlere füzeli saldırılarını kınayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteklerinin süreceklerini ifade etti.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik korkunç ve gelişigüzel yapılan saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.