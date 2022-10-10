Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO'dan Rusya'nın saldırılarına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın saldırılarıyla ilgili "Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik korkunç ve gelişigüzel yapılan saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü.
Rusya'nın başkent Kiev diğer şehirlere füzeli saldırılarını kınayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteklerinin süreceklerini ifade etti.
Stoltenberg, "Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik korkunç ve gelişigüzel yapılan saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
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