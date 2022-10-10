Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Tüm taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomatik yollarla çözme ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlar atmama çağrısında bulunan Al Sani, Katar'ın, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması" ve "uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki Birleşmiş Milletler sözleşmelerine bağlı kalınması gerektiği" şeklindeki tutumunu dile getirdi.