Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
[Fotograf: TRT Haber]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede iki bakan Ukrayna'daki son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba, Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik bu sabah düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlattığı saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.
Etiketler: Kiev Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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