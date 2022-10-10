Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'in, Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmasına, BM tarafından alınan kararla 2012'de başlandı. Türkiye'de de 2013'ten itibaren kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Bakan Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, devlet koruması altında bulunan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurumlarında yetişmiş kız çocuklarıyla yarın bir araya gelecek.

Derya Yanık, İl Çocuk Hakları Komitelerine de üye 15 kız çocuğunu makamında ağırlayacak.