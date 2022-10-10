Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Yanık devlet korumasındaki kız çocuklarını ağırlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yarın devlet korumasındaki kız çocuklarıyla bir araya gelecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'in, Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmasına, BM tarafından alınan kararla 2012'de başlandı. Türkiye'de de 2013'ten itibaren kutlama etkinlikleri düzenleniyor.
Bakan Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, devlet koruması altında bulunan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurumlarında yetişmiş kız çocuklarıyla yarın bir araya gelecek.
Derya Yanık, İl Çocuk Hakları Komitelerine de üye 15 kız çocuğunu makamında ağırlayacak.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık
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