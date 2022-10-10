MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya nokta operasyonlar düzenlenleniyor. MİT ve TSK düzenlediği nokta operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiriyor.
Son olarak MİT' yakın takip yürüttüğü Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist örgüte 2015 yılında katıldığı, 2016'da Kuzey Irak/Gara bölgesinde faliyet yürüttüğü belirlendi.
Sözde lojistik sorumlusu
2017'de Sincar'da görevlendirilen terörist, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi.
Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.