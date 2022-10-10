Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Başörtüsü düzenlemesi nasıl olacak?

Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da yer aldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslağın Kabine Toplantısı'nda Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.