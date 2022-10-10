Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan sert tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'lilerin iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı. Soylu paylaşımında, ''Bebek katili Apo için yürümek ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasinin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.
HDP'li Buldan'ın, Iğdır Milletvekili Habip Eksik'e ilişkin iddialarını yalanladı.
Soylu, "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık... Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" dedi.
Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık…— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 9, 2022
Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?
Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza
ASLA İZİN VERİLMEYECEKTİR.
Bu kadar basit https://t.co/4Tn6BngtaL
Etiketler: Süleyman Soylu HDP İçişleri Bakanlığı
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