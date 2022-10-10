İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasinin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

HDP'li Buldan'ın, Iğdır Milletvekili Habip Eksik'e ilişkin iddialarını yalanladı.

Soylu, "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık... Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" dedi.



Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık…



Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?



Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza

ASLA İZİN VERİLMEYECEKTİR.



Bu kadar basit https://t.co/4Tn6BngtaL — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 9, 2022



