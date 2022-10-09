Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Emine Erdoğan, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Emeğinize sağlık Bizim Çocuklar." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Ampute Milli Futbol Takımı Emine Erdoğan
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