Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum. ???????? pic.twitter.com/NdBQ6wCRPU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Şampiyon Türkiye" paylaşımı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyon Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda şampiyon oyuncularla beraber yer aldığı fotoğraflara yer verdi.