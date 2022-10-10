Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 9,6 oldu. İşsizlik Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 312 bin kişi olarak belirlendi.

İşsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şunları kaydetti;

Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz.