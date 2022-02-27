Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “En karanlık anlarımızda bize silah ve askeri teçhizat desteği sağlayan dostlarımızı unutmayacağız” diyerek, Avrupa’dan daha fazla adım atmasını beklediklerini söyledi.



“Rus işgaline karşı yardımınıza ihtiyacımız var. Bu halkın savaşıdır, yorulmadan savaşacağız. Topraklarımız ve halkımızı savunmak için sonuna kadar savaşacağız.”

"Ülkemizi savunmaya devam edeceğiz”



“Putin'i yenmeye kararlıyız ve başaracağımıza inanıyoruz” diyen Kuleba,Rusya’nın ağır kayıplar verdikten sonra müzakere masasına oturmaya karar verdiğini söyledi.



“Rusya’nın ön koşul olmadan müzakere masasını kabul etmesi şimdiden Ukrayna için bir zaferdir.”



Belarus'a gitmeden sınırda görüşeceklerini söyleyen Kuleba, “müzakereler sona erene kadar ülkemizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.