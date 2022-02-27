Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada NATO'nun Rusya'yı tehdit etmediğini dile getirildi ve Rusya'ya yönelik yeni enerji yaptırımlarının yolda olduğu duyuruldu.

Beyaz Saray, ayrıca yaptığı açıklamada, “Putin’in nükleer caydırıcılık güçlerini alarma geçirme emri saldırganlaşmayı meşru kılmak için var olmayan tehditleri uydurma yaklaşımıdır.” dedi.

ABD'nin BM Özel Temsilcisi Greenfield da Rusya'ya karşı yeni ve daha sert yaptırımların gündemde olduğunu açıkladı.