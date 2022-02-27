Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 17:29Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Beyaz Saray: Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar masada
Beyaz Saray, Rusya'ya yönelik yeni enerji yaptırımlarının yolda olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada NATO'nun Rusya'yı tehdit etmediğini dile getirildi ve Rusya'ya yönelik yeni enerji yaptırımlarının yolda olduğu duyuruldu.
Beyaz Saray, ayrıca yaptığı açıklamada, “Putin’in nükleer caydırıcılık güçlerini alarma geçirme emri saldırganlaşmayı meşru kılmak için var olmayan tehditleri uydurma yaklaşımıdır.” dedi.
ABD'nin BM Özel Temsilcisi Greenfield da Rusya'ya karşı yeni ve daha sert yaptırımların gündemde olduğunu açıkladı.
Etiketler: ABD NATO Rusya Son Dakika Ukrayna
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