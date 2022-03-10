Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ateşkeste ilerleme sağlayamadık
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'daki üçlü görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Rusya ile ateşkeste ilerleme sağlayamadıklarını söyledi.
Kuleba'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Aslında hem kolay hem de zor bir görüşme oldu.
- Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Ben de aslında elimden gelenin en iyisini yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım.
-İnsani bir amaçla geldim.
- 24 saatlik bir ateşkesi dile getirdik. En acil insani durumları ele alabilmek amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme katedemedik.
- Bu formatta yeni görüşmeleri yapabiliriz... Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.
- Topraklarımızın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için çabalarıma devam edeceğim.
- Çavuşoğlu bizim için çok önemli bir arabuluculuk yaptı.
- Benim görevim insani koridor oluşturmaktı.
-Biz şu an savaşı durduramayız çünkü Ukrayna bu saldırıyı yapmadı. Biz şu an "savunuyoruz".
- Bugün yapmak istediğim son şey, umudu yok etmek. Rusya'nın hava saldırıları altında kalan, Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov ile bunu paylaştım.
- Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti.
- Binlerce masum adına Lavrov ile görüştüm.
- Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır.
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