Kuleba, Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin kendisi için "hem kolay hem de zor" olduğunu belirten Kuleba, "Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Ben de aslında elimden gelenin en iyisini yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım." dedi.

Ateşkes önerisi

Görüşmede 24 saatlik bir ateşkesi dile getirdiklerini kaydeden Ukraynalı bakan, "En acil insani durumları ele alabilmek amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme katedemedik." ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 24 saatlik bir ateşkes konusunu da dile getirdik. Böylece en acil insanı durumları ele alabilmek amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme katedemedik.https://t.co/GXTow1sCGe pic.twitter.com/iBHhpMZSAu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2022

Görüşmelere yeşil ışık

Kuleba, bu formatta yeni görüşmeleri yapabileceklerini vurgulayarak, "Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım." diye konuştu.

"Lavrov dinleme amacıyla geldi"

Dmitro Kuleba, açıklamasında, "Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi." ifadesini kullandı..

Türkiye'nin ara buluculuğu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmedeki rolünden bahseden Ukraynalı bakan, "Çavuşoğlu bizim için çok önemli bir arabuluculuk yaptı." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Mevlüt Çavuşoğlu gerçekten çok önemli bir arabuluculukta bulundu bizim için. pic.twitter.com/QOCRatcS3z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2022

İnsani koridorlar

"Bugün yapmak istediğim son şey, umudu yok etmek. Rusya'nın hava saldırıları altında kalan, Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov ile bunu paylaştım." diyen Kuleba, Rus bakanın insani koridorlara dair bir taahhüt vermediğini dile getirdi.

Çernobil ve nükleer silah iddiaları

Kuleba, "Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır." dedi.

Bakan Kuleba ayrıca, Ukrayna'nın nükleer silah yapma çabası içinde olduğuna dair Rus tarafının iddialarının doğru olmadığını söyledi.