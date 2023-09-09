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Dünya
AA 09.09.2023 16:37

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi ile bir araya geldi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi ile görüştüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi ile bir araya geldi
[Fotograf: Reuters]

Görüşmede G7'nin Ukrayna deklarasyonunun geliştirilmesinde güvenlik garantilerine ilişkin ikili bir anlaşma için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Asya'daki kilit ortağımız olmaya devam ettiği ve Ukrayna'yı desteklediği için Japonya'ya minnettarım." ifadesini kullandı.

Japonya'nın Kiev Büyükelçiliği Hayaşi'nin bugün Kiev'e geldiğini açıkladı.

Hayaşi'nin ziyareti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmasıyla dikkati çekiyor.

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